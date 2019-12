in foto: Le luminarie accese in via Veneto

Dopo diversi anni tornano le luminarie di Natale a via Veneto. La strada del centro di Roma, un tempo cuore e simbolo della Dolce Vita, è tornata a illuminarsi per le feste grazie all'impegno di Acea e di Roma Capitale, che hanno raccolto l'appello della promotrice dell'iniziative, la presidente dell'Associazione Via Veneto Teresa Donvito. Sui 120 alberi che costeggiano la strada sono state disposte ben 180.000 lampadine a led per uno spettacolo suggestivo, presentato alla città con la sindaca Virginia Raggi, l'ad di Acea Antonio Donnarumma e l'assessora Linda Meleo, lo scorso giovedì 19 dicembre. Ad accogliere i rappresentati delle istituzioni un coro gospel.

Raggi: "Via Veneto è cambiata ma non deve cambiare la sua magia"

"Via Veneto era spenta a Natale. Grazie ad Acea- ha dichiarato Raggi- siamo riusciti a portare la luce sulla strada. Una via cambiata molto nel corso degli anni, ma quello che non deve cambiare è la sua magia. Con Acea stiamo riportando la luce qui ma anche nei quartieri e nelle piazze in periferia finora al buio. La luce è sicurezza. Stiamo lavorando tanto per riportare la vivibilità in questa città e la sinergia tra istituzioni e associazioni è quella vincente". Soddisfazione anche dalla rappresentante della presidente Donvito: "Questa è una giornata particolare è un sogno che il sindaco ha realizzato: è la prima volta che un sindaco scende le scale del Campidogli per venire qui da noi. Avevamo bisogno di questa esplosione di luce restituendo la magia che via Veneto merita".