in foto: Sanpietrini

L'assessora ai Lavori Pubblici di Roma Capitale Linda Meleo ha annunciato oggi che nel 2020 i sanpietrini, la classica pavimentazione stradale fatta di cubetti di porfido che si trova nel centro di Roma, saranno rimossi da via Nazionale e che sempre sull'asse viario che collega piazza della Repubblica a piazza Venezia sarò realizzata una pista ciclabile: "Nel 2020, il programma Strade Nuove proseguirò con lavori nelle periferie e nel centro, alcuni dei quali prevedono anche azioni di riorganizzazione della sede stradale come nel caso di via Nazionale, dove sarà realizzata una corsia ciclabile e i sanpietrini sostituiti da asfalto".

"I lavori di manutenzione stradale vanno avanti e nel 2019 abbiamo ottenuto risultati con il programma Strade Nuove che vogliamo condividere con tutti voi. – spiega l'assessora presentando i risultati del programma di rifacimento stradale – Qualche dato sulle strade di grande viabilità ossia i circa 800 chilometri dove si concentra il 65% dei flussi di traffico: oltre 1 milione di metri quadri di strade riasfaltate negli ultimi due anni (+78% circa nel 2019 rispetto al 2018); oltre 250 milioni di euro stanziati per le manutenzioni stradali ordinarie e straordinarie nell'ultimo biennio".

Raggi: "1 milione di metri quadri di strade asfaltate"

Anche la sindaca Virginia Raggi, con un post su Facebook, rivendica i risultati di Strade Nuove, con "oltre 1 milione di metri quadrati di asfalto delle strade di Roma rifatto negli ultimi anni". Con un incremento del 78% nel 2019 rispetto all'anno precedente: "Tutto ciò significa più sicurezza per i cittadini che ogni giorno vanno al lavoro, accompagnano i figli a scuola o per automobilisti, motociclisti e appassionati di bici che percorrono le strade. Negli ultimi due anni abbiamo stanziato – aggiunge la sindaca – più di 250 milioni di euro per cantieri che sono partiti o che prenderanno il via nel 2020".