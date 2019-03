in foto: foto d’archivio

Un uomo avrebbe lanciato un sasso contro un autobus pieno di passeggeri questa mattina, venerdì primo marzo, all'Eur, Roma. Stando a quanto si apprende, si tratterebbe di un bus dell'Atac che transitava in quel momento su via Ciro il grande, nei pressi del Palazzo della Civiltà Italiana. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo avrebbe lanciato un grosso sasso su un vetro di un autobus della linea 778 di Atac.

L'uomo preso dopo un breve inseguimento a piedi

Si tratterebbe di un 53enne originario di Reggio Calabria ma residente a Roma, denunciato a piede libero per danneggiamento dai carabinieri del Nucleo Radiomobile. E' stato preso dai militari dopo un breve inseguimento a piedi. Come ha spiegato lui stesso ai carabinieri, avrebbe lanciato il sasso senza alcun motivo. Un finestrino laterale del bus sarebbe andato in frantumi e il conducente del mezzo ha dovuto accostare e parcheggiare la vettura interrompendo il servizio. Secondo quanto si apprende, nessuno dei passeggeri che in quel momento si trovava a bordo della vettura è rimasto ferito.