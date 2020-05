in foto: Furto in gelateria a Roma

Nella notte qualcuno ha sfondato la vetrina della gelateria ‘Gelato d'Essai da Geppy Sferra', zona Colli Aniene a Roma, e ha rubato all'interno del negozio. A dare la notizia è stato lo stesso proprietario, che su Facebook ha scritto: "Il 2020 colpisce ancora… Sembra che stanotte qualcuno abbia avuto un’irrefrenabile voglia di gelato…Stiamo cercando di aggiustare tutto il più in fretta possibile, RIMARREMO APERTI ANCHE OGGI (non ci facciamo fermare!) vi chiediamo solo un pizzico di pazienza e collaborazione in modo da consentire al vetraio la sostituzione del vetro Affrontiamo anche questa cercando di rimanere sempre positivi e soprattutto continuando a fare del nostro meglio (Ps: Vi ringraziamo per le segnalazioni di questa mattina".

Furto in casa alla Borghesiana: rubano oro e vestiti

In zona Prato Fiorito – Colle del Sole, periferia est di Roma, tre ladri sono entrati di notte in una casa di via Erula. Stando a quanto si apprende, hanno preso abiti e oro. Uno dei tre è stato immediatamente preso dagli agenti delle volanti della Questura di Roma intervenuti sul posto. L'uomo dovrà rispondere dell'accusa di furto aggravato. E' stato accompagnato negli uffici del commissariato Casilino ed è stato arrestato. I due complici sono ancora ricercati dalla polizia. Per il momento hanno fatto perdere le loro tracce.