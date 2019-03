È terrorizzata Shukri Said, blogger e giornalista di origine somala residente a Roma ormai da 25 anni. La donna è conosciuta per aver dato il volto alla prima carabiniera nera nella serie televisiva cult Don Matteo, vista da milioni di persone in tutta Italia. E forse è proprio a lui che adesso vorrebbe rivolgersi per risolvere il mistero del furto nella sua abitazione, avvenuto durante il weekend delle primarie del Pd. La donna abita al quarto piano di un palazzo al Flaminio, vicino a piazza del Popolo: insieme alla sua famiglia era partita per il fine settimana, e al ritorno ha trovato la casa completamente svuotata. Non solo i ladri hanno forzato la cassaforte con la fiamma ossidrica, rubando denaro e gioielli, ma hanno anche preso il doppione delle chiavi della macchina e sono scappati a bordo della sua Suzuki R Wagon. Un colpo perfettamente riuscito e di cui nessuno si è accorto all'interno del palazzo: cosa che desta ancora più preoccupazione in Said, che adesso non si sente sicura nella sua abitazione.

Furto in casa della carabiniera di Don Matteo, l'attrice: "Mi appello a Salvini"

"Eravamo fuori per il fine settimana – ha raccontato Shukri a Il Messaggero – Eravamo partiti il venerdì e siamo rientrati la domenica sera, era il 3 marzo e piazza del Popolo era piena di turisti ed elettori in coda al gazebo per le primarie Pd. Mio figlio di 14 anni è salito per primo. Ha aperto la porta ed è rimasto sorpreso perché la luce era accesa. Io sto molto attenta e chiudo tutto prima di uscire. Poi, ha urlato: la casa era svuotata, l’armadio con la cassaforte aperto. Siamo ancora sotto shock. Qualcuno è riuscito a introdursi in casa nostra come fosse un fantasma. Queste persone vanno fermate perché sono pericolose". La donna ha detto che forse qualcuno ha lasciato il portone aperto: per questo sarebbe stato facile per i malviventi introdursi in casa. Le cose gli sarebbero state facilitate dall'assenza del portiere, che quindi non avrebbe visto estranei camminare nel palazzo. "Sono avvilita – continua Shukri – ho cambiato la serratura, ma mi chiedo a che cosa serva se chiunque è libero di entrarti in casa in maniera tanto impunita. La polizia è venuta ma nessuno, per esempio, mi ha chiesto un elenco delle persone che possono avere avuto una copia delle chiavi in questi anni. Chi ha agito ha dimostrato di non temere nulla. Mi chiedo se questa è sicurezza e mi appello al Viminale, al ministro Salvini e a Gabrielli, perché non si sottovaluti questa indagine, come in generale non debbono essere sottovalutate tutte quelle per furti avvenuti nelle abitazioni. Ho paura anche che qualcuno possa avermi preso di mira, i miei figli dormono con l’incubo che qualcuno possa tornare in casa nostra, anche con noi dentro".