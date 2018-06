Paura a Roma, dove una bambina di tre anni è ricoverata in prognosi riservata al Bambino Gesù: la piccola è stata ritrovata dalla madre riversa a terra, in casa, con un laccio stretto in torno al collo. La bambina ha rischiato di morire strangolata: era cianotica quando la madre ha chiamato i soccorsi, e la tesi che prevale al momento è quella dell'incidente domestico.

Un piccolo giallo, insomma: attorno alle venti di ieri sera, venerdì 1 giugno, al 118 è arrivata la telefonata disperata della madre, una cittadina di origine magrebina, che chiedeva aiuto. "Correte, mia figlia sta morendo". Poche parole, e la corsa disperata dei sanitari del 118 nell'appartamento di San Giovanni, dove il personale medico ha trovato i due genitori chini sul corpo della piccola, che aveva ancora il laccio stretto attorno al collo, mentre cercavano disperatamente di liberarla. E quindi, la corsa d'urgenza in ospedale, dove ora la piccola si trova ricoverata in prognosi riservata. Sebbene al momento la tesi prevalente sia quella dell'incidente domestico, la squadra mobile di Roma sta cercando di accertare le esatte dinamiche e le responsabilità che hanno portato al dramma il cui epilogo, al momento, è ancora da scrivere.