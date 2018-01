La vecchia sede di Forza Italia diventerà un hotel a cinque stelle. L'immobile, che in precedenza ospitava gli uffici nazionali del partito fondato da Silvio Berlusconi, è stato recentemente acquistato dalla società Antirion SGR per 36 milioni di euro. Si tratta di un palazzo di oltre 6.500 metri quadrati che si sviluppa su sette piano e un piano interrato. Si trova in via dell'Umiltà, pieno centro storico di Roma a due passi da Fontana di Trevi, da via del Corso e dal Quirinale. Una location da favola per l'albergo di lusso che sarà ristrutturato e che ospiterà trenta camere, diciotto suite, un ristorante e "servizi correlati per la clientela corporate e turistica di fascia alta". L'apertura dell'hotel è prevista per la fine del 2019.

È stata la sede di forza Italia fino al 2013.

Il palazzo di via dell'Umiltà è stato la sede nazionale di Forza Italia fino al 2013 quando il partito, diventato Popolo della Libertà, si trasferì a San Lorenzo in Lucina. L'affitto della nuova sede era di 960mila euro per 3mila metri quadrati a fronte dei 2,8 sborsati all'anno per la sede di via dell'Umiltà. Successivamente la sede fu chiusa e spostata all'interno di Palazzo Grazioli, di proprietà di Silvio Berlusconi. Nel 2016 Forza Italia decise di affittare nuovamente gli spazi di San Lorenzo in Lucina, sede attuale del partito dell'ex cavaliere.