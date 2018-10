in foto: Una delle foto pubblicate dalla sindaca Virginia Raggi su Facebook

Questa mattina Roma si è svegliata sotto il sole, dopo l'eccezionale ondata di maltempo di ieri. A sottolineare la particolarità dell'evento atmosferico che ha interessato ieri la Capitale è stata anche la sindaca Virginia Raggi in un post su Facebook, nel quale ha fatto il punto sugli interventi effettuati e ha pubblicato due foto emblematiche della situazione: "Oltre 90 operatori presenti su tutto il territorio, 25 organizzazioni di volontariato impegnate e un centinaio di interventi effettuati – ha scritto la sindaca – È il bilancio della macchina operativa messa in campo a partire dalla notte scorsa, a seguito dell’ondata eccezionale di maltempo che ha interessato la città di Roma. Dalle immagini si evince la straordinarietà dell’evento: siamo in via Sansoni, nella zona est della Capitale, dove è stato necessario rimuovere dalla strada con una ruspa la grandissima quantità di grandine caduta al suolo". Nelle foto si vede in effetti una ruspa in azione tra muri di ghiaccio alti due metri.

"Un altro intervento rilevante è stato effettuato su una delle rampe antistanti la stazione Tiburtina, dove le idrovore sono a lavoro per rimediare agli effetti di un importante allagamento – ha scritto ieri sera la sindaca – Numerose segnalazioni sono comunque arrivate da diverse zone della città, in particolare da III, IV, V, e VI Municipio. Sono stati oltre 20, invece, gli interventi effettuati dal Dipartimento Tutela Ambientale per alberi e rami pericolanti, coadiuvati dalla Polizia Locale per la messa in sicurezza delle aree circostanti. Per questo – ha concluso la Raggi – voglio ringraziare tecnici e volontari che hanno operato ininterrottamente per tutta la notte, con idrovore e mezzi per spalare gli accumuli di grandine. Questa sera (ieri sera, ndr) si è chiuso il Coc, il Centro operativo comunale convocato dalle 22.30 di ieri (domenica, ndr) con il coinvolgimento delle strutture capitoline e delle società di pubblici servizi, coordinate dalla Protezione Civile di Roma Capitale".