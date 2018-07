Arriva via Facebook, attraverso la sua pagina ufficiale, la denuncia della sindaca di Roma Virginia Raggi sulla situazione dei rifiuti per le strade della capitale. Un lungo post, nella quale la prima cittadina romana dichiara che ogni giorno, per le strade di Roma, vengono abbandonati 20 tonnellate di rifiuti ingombranti. "Sono rifiuti che pesano sulle tasche di tutti i Romani. Ogni notte mezzi e dipendenti di Ama devono essere impiegati per raccogliere materassi, divani, letti, reti, sedie, tavoli, pezzi di mobili, elettrodomestici che una minoranza di incivili abbandona di fianco ai cassonetti o ai bordi delle strade" scrive la sindaca.

Il post di Virginia Raggi, poi, continua: "Probabilmente, gli incivili impegnati ogni giorno a deturpare Roma fanno parte di quei 120mila scrocconi che abbiamo scoperto mappando il VI e il X Municipio per estendere il nuovo modello di raccolta differenziata. Una parte di queste persone potrebbe essere quella che non paga le tasse e per restare nell’anonimato non usufruisce dei servizi di ritiro ingombranti che Ama mette gratuitamente a disposizione dei cittadini onesti in regola con il pagamento della Tari. Non solo non pagano per i rifiuti che producono quotidianamente nelle loro case ma, abbandonando in strada quelli ingombranti, creano ulteriori costi per la collettività. Negli scorsi mesi, grazie al lavoro di mappatura di Ama, abbiamo scovato i primi scrocconi della Tari ed è già partita la procedura per recuperare le somme non versate. Il censimento delle utenze strada per strada e numero civico per numero civico continuerà man mano che estendiamo al resto della città il nuovo modello di raccolta".

La Raggi, infine, conclude: "Allo stesso tempo, grazie anche alle vostre segnalazioni, abbiamo individuato e punito molti incivili che hanno abbandonato per strada e vicino ai cassonetti ogni tipo di rifiuto. In alcuni casi, sono partite denunce per abbandono di rifiuti speciali con sanzioni salatissime. Noi non ci fermiamo. Vogliamo riportare a Roma la legalità ad ogni livello della vita cittadina. Voi cittadini onesti continuate ad essere vigili e a segnalarci comportamenti illeciti. Chi abbandona rifiuti per strada fa pagare tutti noi la sua inciviltà. Insieme, possiamo cambiare".