in foto: Immagine di repertorio

Un nuovo anno e un nuovo decennio hanno preso il via: oltre ai festeggiamenti per il nuovo inizio, si celebrano anche i primi nati del 2020. A Roma, la prima bimba venuta alla luce nel nuovo anno è Bianca: la piccola, che è in ottima salute e pesa 3 chili e 590 grammi, è nata nella casa di cura Santa Famiglia esattamente 20 secondi dopo la mezzanotte. Mamma Ilaria e papà Vincenzo hanno celebrato il lieto evento, nonché la prima bimba nata nella Capitale del nuovo anno e del decennio, con un brindisi insieme ai medici e al personale sanitario in servizio in quel momento nell'ospedale. L'Unicef ha stimato che, in Italia, il primo giorno del 2020 nasceranno 1.210 bambini, mentre saranno 392.078 i neonati il primo gennaio in tutto il mondo.