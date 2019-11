in foto: (La Presse)

La metro C arriverà fino a Piazza Venezia. A rendere nota la notizia il Campidoglio che ha trovato i fondi per le talpe ferme sottoterra ai Fori Imperiali. È quanto emerso dall'incontro tra il Ministro dei trasporti, Paola De Micheli, e la sindaca Virginia Raggi. "Sono state individuate le coperture finanziarie per il proseguimento della linea C della metropolitana di Roma fino a piazza Venezia – si legge in una nota diffusa dal Comune di Roma – Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ha formalizzato la disponibilità a finanziare il prolungamento delle gallerie fino a Piazza Venezia, già oggetto di un progetto presentato da Roma Capitale".