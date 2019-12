in foto: Metro C

La Metro C arriverà fino a piazza Venezia. Il Cipe, Comitato interministeriale per la programmazione economica, ha deliberato oggi lo stanziamento di 10 milioni di euro per la realizzazione delle gallerie. "Le talpe non si fermeranno e prolungheranno quindi i tunnel fino al cuore della città. Si tratta di un'ottima notizia per la Capitale, per i cittadini e per i turisti che potranno arrivare in pieno centro anche con la terza linea metropolitana", ha commentato la sindaca di Roma, Virginia Raggi. Le talpe potrebbero ripartire a inizio 2020 per prolungare i tunnel della linea fino a piazza Venezia. I tre cantieri dove verranno effettuati ulteriori sondaggi e analisi sono stati visitati oggi dai componenti della commissione Mobilità del Comune di Roma e dall'assessore ai Trasporti Pietro Calabrese.

La tratta San Giovanni-Colosseo verrà inaugurata a metà 2024

La tratta San Giovanni-Colosseo della linea C, con la stazione intermedia di Amba Aradam, verrà inaugurata ed entrerà in esercizio a metà 2024. Così ha comunicato oggi, nel corso della visita ai cantieri già menzionati, il responsabile del procedimento della linea C, Andrea Sciotti,

Presto i lavori per i treni ogni 4 minuti

Il pozzo di via Sannio "sarà consegnato i primi mesi del 2021 e a maggio inizieranno le prove. Permetterà un cadenzamento su tutta la tratta, fino al Colosseo, e con i 13 treni attuali, con i tempi attuali (cioè un passaggio ogni 8 minuti)". Con 17 treni si potrà arrivare a un treno ogni 4 minuti. Il Comune su questo sta predisponendo gli atti per l'acquisto dei prossimi mezzi.

I lavori per il tunnel a San Giovanni: prevista chiusura di 6 mesi

Altra novità: per il tunnel sotterraneo tra linea C e linea A a San Giovanni "sta per essere conclusa l'istruttoria. I lavori potrebbero iniziare tra tra il 2020 e il 2021 e dureranno 24 mesi, 6 dei quali comporteranno la chiusura totale della stazione della sola linea A di San Giovanni, pur permettendo il passaggio dei treni". Per andare da una linea all'altra oggi bisogna risalire a livello della stazione, ripassare per i tornelli e riscendere.