La Galleria Giovanni XXIII riapre al traffico domani, martedì 3 marzo. Come si apprende dal Campidoglio, sono infatti terminati i lavori di riqualificazione in programma all'interno della cosiddetta ‘canna nord' in direzione Pineta Sacchetti. A dare notizia della riapertura la sindaca di Roma Virginia Raggi, che ha pubblicato un tweet. La Galleria Giovanni XXIII, che unisce le zone di Vigna Clara e Foro Italico con Monte Mario e Pineta Sacchetti e dell'ospedale Agostino Gemelli, nel quadrante nord occidentale della Capitale, è stata parzialmente chiusa dal 20 gennaio. Un provvedimento necessario per agevolare gli interventi in programma, con cantieri aperti durante la notte tra le ore 22 e le ore 6 e il traffico deviato a senso unico nel tunnel sud.

Terminati i lavori nella canna nord della Galleria Giovanni XXIII

Lavori che hanno visto un cambio di programma, estesi non per 150 giorni, ridotti dagli iniziali 75 poi 30 giorni effettivi, anche per la concomitanza della chiusura della stazione Cornelia della metro A. Il timore dei cittadini che hanno protestato contro la misura presa, era quello che potesse rimanere isolato il quadrante, con seri problemi alla circolazione. I lavori hanno riguardato nel dettaglio, la manutenzione e il rifacimento del manto stradale, la riqualificazione dei marciapiedi e dei tombini e l'installazione di attenuatori d’urto.

Rimandata la seconda fase di lavori

La seconda fase di lavori di manutenzione della galleria Giovanni XXIII previsti ad aprile saranno rimandati a luglio, dopo la chiusura delle scuole e dopo le partite dell'Europeo di Calcio. Interventi, come anticipato, che riguarderanno il tunnel Sud, in direzione Olimpico/Salaria.