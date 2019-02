"Miriam ti amo più dei coltelli nei miei duelli!", questa è la singolare dedica d'amore comparsa sui muri di Montesacro. A corredo l'anonimo innamorato ha verga una svastica e il simbolo delle ‘SS' naziste. Sembra che più che a dichiararsi a Miriam, lo spray nero gli servisse a ribadire la sua appartenenza ideologica e la disponibilità a risolvere una controversia a coltellate. E così un anonimo cittadino, forse infastidito da quei simboli di morte associati all'amore, ha deciso di dare un consiglio non richiesto ,ma con garbo e ironia, proprio a Miriam, scrivendo affianco con una vernice rossa: "Stia attenta signorina questo qua non fa faville, oltre che fascio è pure imbecille". A firmare la risposta solo uno smile. Non è noto cosa pensi la diretta interessata della scritta a lei dedicata, tantomeno se abbia accettato il consiglio di chi è interessato alla sua vita sentimentale. Non ci possiamo che augurare che Miriam abbia seguito il consiglio del celebre giornalista Dan Savage, che tiene una rubrica in cui dà consigli su sesso e problemi di coppia, che rispondendo a una ragazza che confessava di essere in difficoltà per aver iniziato una relazione con un giovane con inquietanti idee razziste e suprematiste, scriveva una semplice massima: "Con i nazisti non si fa sesso".