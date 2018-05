Solo un romano su dieci era soddisfatto della pulizia della Capitale. Secondo un'indagine Eurostat basata su un sondaggio realizzato nel 2015 tra i cittadini delle più importanti città europee, Roma è all'ultimo posto tra le capitali dell'Unione per l'indice di soddisfazione sulla pulizia. Al primo posto c'è Lussemburgo, con il 95 per cento degli abitanti che si dice soddisfatto, seguita da Vienna, 90 per cento, Lubiana, Riga e Helsinki. Londra, Parigi e Berlino si trovano a metà classifica. La capitale inglese è all'undicesimo posto, quella francese al 19esimo e quella tedesca al 21esimo.

Nello specifico solo un romano su cento è molto soddisfatto del grado di pulizia della città e si dicono ‘piuttosto soddisfatti' solo l'8 per cento dei cittadini. ‘Piuttosto insoddisfatti' il 42 per cento dei romani e ‘molto insoddisfatto' si dichiara praticamente un romano su due (il 49 per cento). Per il Codacons "Eurostat certifica in modo ufficiale ciò che è sotto gli occhi di tutti e che il Codacons denuncia da anni: a Roma la raccolta rifiuti non funziona e i cittadini sono costretti a subire la sporcizia imperante".

in foto: L’indagine Eurostat sul grado di soddisfazione dei cittadini in merito al grado di pulizia delle città europee

Non va molto meglio alle altre grandi città italiane (anche se non c'è Milano). Secondo il sondaggio Eurostat i più soddisfatti sono i cittadini di Verona: il 16 per cento di loro sostiene di essere pienamente soddisfatto e piuttosto soddisfatto è il 55 per cento veronesi. Positivi anche i risultati di Torino e Bologna, mentre estremamente negativi quelli di Napoli e Palermo. In particolare solo il 2 per cento dei napoletani è molto soddisfatto della pulizia della città e solo il 20 per cento è piuttosto soddisfatto.