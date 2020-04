in foto: Foto di repertorio

All'ospedale pediatrico Bambino Gesù, che si occupa di tutti i minorenni affetti da Covid-19 nel Lazio, due pazienti sono ricoverati in terapia intensiva. Ieri il nosocomio annunciava una "riduzione della febbre a seguito di trattamento" e nel comunicato di oggi di legge che i loro "parametri vitali sono stabili". Nella giornata di ieri, sottolinea il Bambino Gesù nel bollettino della task force della Regione Lazio, sono stati dimessi due pazienti negativizzati, mentre un altro è clinicamente guarito. Ad oggi, 23 aprile, sono 17 i pazienti, 11 bambini e 6 mamme, ricoverati al centro Covid di Palidoro.

I due piccoli pazienti ricoverati al Bambino Gesù

Per quanto riguarda i due piccoli pazienti in terapia intensiva, si tratta di una bambina di 11 anni e di un ragazzo di 15 anni. Entrambi sono ricoverati da pochi giorni al Bambino Gesù. La bimba è stata trasferita in terapia intensiva in via precauzionale per monitorare al momeglio le sue condizioni, mentre il ragazzo, stando a quanto si apprende, avrebbe gravi difficoltà respiratorie e per lui è stata necessaria l'intubazione.

"Oggi registriamo un dato di 80 casi di positività e prosegue un andamento stabilmente sotto i 100 casi e un trend al 1,3%. Dobbiamo proseguire e stabilizzare questa discesa. Il tasso di replicazione del virus è a 0.58", ha informato l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, al termine della consueta riunione della task force con i direttori delle asl e dei principali ospedali della rete Covid.