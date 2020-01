in foto: (La Presse)

Olimpico sorvegliato speciale in vista della partita Roma – Juve che si disputerà stasera, domenica 12 gennaio nella Capitale. Sono attesi oltre 60 mila spettatori, per l'occasione il questore Carmine Esposito ha disposto un piano sicurezza: al lavoro tremila uomini delle forze dell'ordine coordinati dal Commissariato Prati. L'ultimo match del girone d'andata è in programma alle ore 20.45 ma le misure scatteranno a partire dal primo pomeriggio, mentre i cancelli apriranno dalle 17. La Polizia di Stato effettuerà bonifiche e controlli a campione tra Ponte Milvio e piazzale Maresciallo Giardino, a piazza Mancini e Ponte Duca d'Aosta. Un weekend di sport nella Capitale. Ieri pomeriggio l'Olimpico ha ospitato la partita Lazio-Napoli terminata uno a zero per i biancocelesti.

Roma – Juve: divieti di transito

Domenica 12 gennaio sono disposti divieti di transito in viale Paolo Boselli in direzione di Lungotevere Maresciallo Diaz e sul Lungotevere Maresciallo Diaz, fra Viale Antonino di San Giuliano e Piazza Lauro de Bosis in direzione Piazzale Maresciallo Giardino. Come comunica una nota della Questura, "i supporter delle squadre sono invitati a raggiungere lo stadio secondo le direttrici tradizionali: Ponte Duca D’Aosta/Ponte della Musica per i romanisti, Ponte Milvio, con area di parcheggio via Macchia della Farnesina per i juventini.

Roma – Juve: dove parcheggiare

I divieti di sosta domenica 12 gennaio riguarderanno via Macchina della Farnesina, Ponte Milvio e l'uscita del Grande Raccordo Anulare Salaria. Per l'intera giornata non si può parcheggiare tra lungotevere Maresciallo Diaz, via Antonino di San Giuliano e via Macchia della Farnesina. Controlli nelle stazioni ferroviarie, in quelle degli autobus, ai caselli autostradali e nel centro storico della Capitale.