in foto: [Immagine di repertorio]

Tragedia sfiorata nei pressi della stazione ferroviaria di Santa Marinella, a Roma: un uomo è stato investito, nella serata di sabato 25 maggio, mentre si trovava in prossimità dei binari. Da quanto accertato finora, si tratterebbe di un uomo originario del nord Africa: il treno di passaggio lo avrebbe colpito di striscio, ma procurandogli diverse gravi fratture che lo hanno costretto al trasferimento in ospedale, dove è arrivato in codice rosso. Si indaga ora per accertare l'esatta dinamica dell'incidente, mentre l'uomo, che non sarebbe in pericolo di vita, è ricoverato in queste ore in clinica. Sul posto, gli agenti della Polizia Ferroviaria, che stanno raccogliendo informazioni utili per chiarire la vicenda in tutti i suoi aspetti. Non è escluso che possa trattarsi di un gesto volontario dell'uomo, sebbene appaia più plausibile l'ipotesi dell'incidente: nessuna ipotesi è ancora esclusa dagli inquirenti.

La circolazione ferroviaria, da quanto si apprende, non avrebbe subito conseguenze rilevanti. La Stazione di Santa Marinella, la cui struttura originaria risale addirittura a prima dell'Unità d'Italia (l'inaugurazione avvenne nel 1859, quando Roma era ancora capitale dello Stato Pontificio), è uno dei punti di transito della linea Tirrenica, che parte da Pisa e, dopo aver attraversato anche Livorno e Grosseto, arriva fino a Roma. La Stazione di Santa Marinella è la seconda stazione della Linea LF5, gestita da Trenitalia, ed è immediatamente successiva a quella di Civitavecchia, in direzione Roma Termini dove conclude il suo tragitto.