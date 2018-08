in foto: Immagine di repertorio

Una donna di 68 anni è rimasta ferita gravemente questa mattina a Roma in seguito ad un incidente stradale: la donna è stata investita in via Pietro Ubaldo Angeletti mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Da quanto si apprende, intorno alle 10.30, l'anziana donna era per strada quando è stata centrata in pieno da una Fiat Punto guidata da un uomo di 61 anni.

Il conducente dell'automobile si è fermato a prestare i primi soccorsi e ha allertato il 118, che ha trasportato la 68enne in ospedale in codice rosso: nonostante le sue condizioni di salute siano gravi, per fortuna la donna non sarebbe in pericolo di vita. Oltre ai soccorritori, sul luogo dell'incidente sono arrivati anche gli agenti del Gruppo Aurelio della Polizia Municipale di Roma, che hanno effettuato i rilievi scientifici necessari a stabilire l'esatta dinamica di quanto accaduto, che risulta ancora poco chiara.