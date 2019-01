Ha investito un 15enne con il suo Suv bianco provocandogli diverse fratture ed è scappato. Gli agenti del Commissariato Monteverde hanno identificato un 49enne italiano e lo hanno denunciato all'Autorità Giudiziaria per lesioni e omissione di soccorso. Gli investigatori sono riusciti a risalire al responsabile grazie allo specchietto retrovisore che il veicolo ha perso nell'incidente, alle riprese delle telecamere di videosorveglianza poste in zona e grazie alle informazioni che alcuni testimoni dell'accaduto hanno pubblicato sui social network.

Armi nell'auto

Gli agenti hanno scoperto un tirapugni, un manganello e un pugnale nascosti nel portabagagli mentre controllavano il Suv.

Insospettiti, hanno perquisito l'abitazione del 49enne trovando un vero e proprio arsenale. L'uomo è stato denunciato anche per i reati di detenzione e porto abusivo di armi.

Investe un 15enne e scappa

I fatti risalgono alla notte del primo gennaio scorso, quando il 15enne, che stava camminando in strada, è stato investito in via Ildebrando della Giovanna, in zona Massimina. L'uomo alla guida del Suv ha lasciato l'adolescente a terra ed è fuggito, senza fermarsi a prestare soccorso. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che lo ha trasportato in ospedale, dove i medici gli hanno trovato numerose fratture provocate dal violento impatto del veicolo e un trauma cranico. Ha ricevuto una prognosi di 30 giorni.