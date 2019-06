in foto: Incidente in motorino – foto di repertorio (La Presse)

È stato rintracciato l'uomo che lo scorso 23 marzo ha investito un motociclista sulla Cassia e poi è scappato, dandosi alla fuga. A trovarlo è stata la Polizia di Stato che, dopo averlo portato insieme alla moglie presso gli uffici del commissariato Borgo, diretto da Moreno Fernandez, è stato denunciato per lesioni gravi e omissione di soccorso. Di quest'ultimo capo d'imputazione deve rispondere anche la moglie, che si trovava con lui al momento dell'incidente. Quando gli agenti si sono recati presso la sua abitazione, scovata dopo mesi di indagini, l'uomo – un cittadino peruviano di 43 anni – ha confessato subito di essere lui il pirata della strada. E ha anche detto dove aveva nascosto la macchina, abbandonata in un deposito dopo il sinistro. L'auto portava ancora i segni dell'impatto con la moto ed è stata sequestrata per accertamenti.

Roma, investe motociclista sulla Cassia e scappa: denunciato

L'incidente è avvenuto lo scorso 23 marzo sulla Cassia. Il motociclista che è stato centrato dalla macchina guidata dalla coppia è caduto rovinosamente a terra, riportando lesioni molto gravi e fratture multiple su tutto il corpo. Trasportato al Policlinico Gemelli in stato d'incoscienza, è stato sottoposto a un intervento chirurgico e dimesso dopo due settimane: quando si è svegliato, non ricordava nulla di quanto accaduto e non è stato in grado di fornire elementi utili all'identificazione del pirata della strada. Alla scena, però, hanno assistito altri automobilisti, che hanno dato una descrizione fisica del conducente dell'auto e indicazioni sul modello della macchina. E così, dopo vari mesi di ricerche, sono riusciti a risalire alla moglie dell'uomo, intestataria della vettura, che risiedeva in una strada poco distante dal luogo in cui è avvenuto l'incidente. Adesso i due sono stati denunciati in stato di libertà.