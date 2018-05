in foto: Una delle maxi palle da tennis comparse a Roma

Roma si ritrova "invasa" da palle da tennis giganti. I risultati di quella che probabilmente è un'operazione di guerrilla marketing su larga scala sono apparsi oggi chiaramente agli occhi di cittadini e turisti della Capitale: il Gianicolo, piazza della Repubblica, piazza Numa Pompilio e piazza del Risorgimento sono alcuni dei luoghi in cui sono state installate probabilmente nottetempo le maxi palle da tennis dal caratteristico colore giallo. Su tutte le palle campeggia una scritta preceduta dall'hashtag: "#We are back". Una scritta che non contribuisce a svelare il mistero dietro l'operazione di guerrilla marketing, anche se c'è una coincidenza che non sarà sfuggita ai più, soprattutto agli appassionati di tennis: a partire da oggi, difatti, entrano nel vivo gli Internazionali Bnl d'Italia, uno dei più prestigiosi tornei del circuito Atp sulla terra rossa. Gli Internazionali di Roma, che si disputano al Foro italico, sono iniziati ufficialmente il 7 maggio, anche se entrano nel vivo proprio a partire da oggi, domenica 13 maggio, con l'inizio degli incontri dei tabelloni principali. Le finali (del torneo femminile e di quello maschile) si disputeranno domenica prossima, 20 maggio.