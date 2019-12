Roma, intervento record all’ospedale San Camillo: tumore di 4 chili asportato da centenaria

In sala operatoria a cento anni per rimuovere un tumore di quattro chili al volto. È l’incredibile storia di Virginia De Lillis, che ha subito un intervento al San Camillo di Roma. La nonna sta bene dopo un’operazione durata tre ore che si è conclusa con successo per merito dell’equipe medica di Bruno Pesucci.