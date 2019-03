in foto: Immagine di repertorio messa Sant’Andrea delle Fratte trasmessa in diretta

Incidente nella basilica di Sant'Andrea delle Fratte a Roma dove, questa mattina, uno sconosciuto è salito sull'altare durante la messa, travolgendo il sacerdote e strappando lui il microfono dalle mani e cominciando ad autoproclamarsi il "signore" e "Dio sceso in terra". La scena è andata anche in diretta televisiva su Rete Quattro, che trasmetteva dalla chiesa romana. All'interno della chiesa è scattato il parapiglia, con fedeli e sacerdoti che hanno tentato di bloccare l'uomo in evidente stato di agitazione. Per riportare la calma è stato necessario l'intervento di una volante di polizia. Gli agenti hanno fermato il disturbatore, riuscendo ad allontanarlo con non poca fatica. Identificato per un cittadino di nazionalità italiana di mezza età, è stato denunciato.

I frati: "Non è la prima volta che succede"

"Non è la prima volta che succede, abbiamo avuto un altro episodio simile un anno e mezzo fa – hanno poi spiegato i frati Minimi, che gestiscono la basilica, all'agenzia Ansa -. Chiederemo che d'ora in avanti ci sia un presidio delle forze dell'ordine durante le celebrazioni, soprattutto quelle che vengono trasmesse in diretta".