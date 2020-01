Una relazione iniziata normalmente, che poi si è trasformata in un incubo. Botte, insulti, minacce, lesioni, fratture, culminati con la perdita di parte della vista dall'occhio destro. E così una donna di 52 anni, stanca di vivere nella paura e nel terrore, ha denunciato ai carabinieri della Stazione Roma Porta Portese l'ex compagno, per il quale sono stati disposti gli arresti domiciliari. La vittima non riusciva più a condurre un'esistenza serena a causa del comportamento dell'uomo, che in più di un'occasione ha minacciato di ucciderla, per poi togliersi la vita. Le urla e le percosse erano all'ordine del giorno, e non c'era momento in cui la 52enne potesse tirare un sospiro di sollievo. Alla fine, dopo l'ultimo pestaggio conclusosi con ecchimosi e ferite al volto, la frattura dell’arcata zigomatica, e un deficit visivo all’occhio destro, la donna è andata dai carabinieri per denunciarlo. I militari, dopo aver raccolto le informazioni e visionato le cartelle sanitarie portate dalla donna, hanno informato l'Autorità Giudiziaria, che ha emesso l'ordinanza restrittiva contro l'uomo violento.

Il 51enne è adesso indagato per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. L'uomo è stato raggiunto dall'ordine restrittivo mentre si trovava in ospedale al San Camillo – Forlanini, ricoverato per altri motivi. Quando sarà dimesso sarà tradotto agli arresti domiciliari. Il 51enne aveva iniziato una relazione con la donna nell'agosto del 2017: sin da subito erano sorti i problemi, con l'uomo che ha iniziato a picchiarla e insultarla giornalmente. Gli episodi peggiori sono stati principalmente due: il primo è avvenuto il 16 ottobre, quando il compagno violento le ha fratturato lo zigomo destro. Il secondo risale a due settimane dopo, il primo dicembre: quella volta non solo aveva riportato seri danni fisici (tra cui un deficit permanente all'occhio) ma anche psicologici. Decisa a mettere fine a quest'agonia, ha lasciato il compagno e lo ha denunciato. Appena sarà dimesso, il 51enne sarà tradotto ai domiciliari.