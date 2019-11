in foto: Immagine Facebook "Montespaccato Savoia Calcio"

"I mafiosi siete voi, Roberto Spada è un santo". Sono alcuni degli insulti gridati dalle tifoserie durante la partita della Coppa Italia, Categoria Eccellenza, tra le squadre Villalba e Montespaccato Savoia, della quale fanno parte atleti della Palestra della Legalità di Ostia. "Cori dalle tribune hanno additato come “mafiosi” i giocatori del Montespaccato, società sequestrata al Clan Gambacurta e rinata con la gestione dell’Asilo Savoia, mentre si inneggiava apertamente a Roberto Spada, pluricondannato per mafia"scrivono in una nota diffusa i vertici del Montespaccato.

"L'impegno quotidiano di questi ragazzi, che oltre a giocare nel rinato Montespaccato, gestiscono insieme all’Asilo Savoia la “Palestra della Legalità” ad Ostia all'interno di un immobile sequestrato alla criminalità organizzata nell’ambito di un accordo con Regione Lazio e Tribunale di Roma, non può diventare merce per insulti da stadio, ancor di più se questi fanno riferimento a tematiche come la mafia, che ogni giorno questi giovani combattono concretamente “sul campo”" ha aggiunto il presidente di Asilo Savoia Massimiliano Monnanni.

Montespaccato: "Villalba si dissoci dagli insulti"

Chiara la richiesta del Montespaccato: "Ci auguriamo che la Società del Villalba si dissoci immediatamente con chi improvvidamente proclama “santo” Roberto Spada additando invece come “mafiosi” coloro che si impegnano per sconfiggerla anche a livello culturale ed educativo. Da parte nostra non saranno certo insulti e cori da stadio a far arretrare il processo di cambiamento che insieme a Regione Lazio e Tribunale di Roma stiamo contribuendo ad innescare ad Ostia e Montespaccato facendo leva sui valori positivi dello sport".

Villalba: "Solidarietà agli atleti del Montespaccato"

"La Società Villalba Ocres Moca 1952 si dissocia da ogni forma di insulto possa essere stato rivolto ai giocatori del Montespaccato Savoia proveniente dagli spalti del nostro impianto – rispondono i vertici della società calcistica del tiburtino – Il nostro club e tutti i membri della famiglia Scrocca, che da tanti anni rappresenta questi colori, sono e saranno sempre portavoce dei valori sportivi e della legalità. Con l'occasione si rinnova la stima all'Asilo Savoia e ai giovani atleti del Montespaccato, per l'impegno con cui ogni giorno lottano concretamente contro la criminalità e le mafie".