Una dipendente Rai ha trovato un insetto non meglio identificato nella sua porzione di verdura. L'episodio è avvenuto alla mensa della Rai a Saxa Rubra: a denunciare il fatto è stata proprio la lavoratrice, che ha annunciato di aver chiamato i Nas e parlato con il responsabile della mensa per far presente l'inaspettato ritrovamento. Non è chiaro se l'animale fosse presente già nella confezione o se ‘si sia aggiunto' all'ultimo, poco prima del condimento. Scioccata l'impiegata che lo ha trovato e che ha pubblicato la foto sul gruppo Facebook IndigneRai: "Mensa Saxa Rubra, oggi ore 14.00. Il Direttore Ladisa ha risposto che farà un esposto al fornitore. Io voglio chiamare la ASL". Sotto la foto dell'insetto (sulla cui natura si è scatenata un'accesa discussione tra chi vedeva una cavalletta e chi una blatta) decine di commenti indignati e di protesta.

Insetto nella mensa dei dipendenti Rai, lavoratori indignati

Nelle decine di commenti indignati per il ritrovamento, c'è chi dice che episodi simili sono già capitati in passato. "Anche io l’anno scorso ho trovato lo stesso insetto al Salario, nella cicoria – scrive una donna – Ma negli anni ogni tanto trovo qualcosa. Ho protestato, ma non cambia mai niente". "L'insetto colpisce ancora… circa 3 settimane fa una cimice (meglio conosciuta come "puzzola") all'interno degli spinaci… trovata io! Non ho avuto il sangue freddo di fare la foto ahimè! Forse è davvero il caso di fare qualcosa di serio", scrive un'altra persona. Probabilmente sul ritrovamento saranno avviati degli accertamenti per capire come sia stato possibile che l'insetto sia arrivato dentro la verdura senza essere notato da nessuno.