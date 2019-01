in foto: Immagine di repertorio

Grave incidente stradale nel tunnel su via del Mare ad Acilia, periferia sud di Roma, dove il conducente di un furgone ha perso il controllo e ha travolto diversi veicoli. E' successo questa mattina, martedì 15 gennaio. Nello scontro, l'uomo alla guida del mezzo è rimasto ferito e le sue condizioni di salute sono gravi. Secondo le informazioni apprese, il furgone ha sbandato, per cause non note, ed è finito nella corsia del senso di marcia contrario. Nella sua corsa ha urtato tre auto, una dopo l'altra, senza riuscire a fermarsi in tempo. Paura tra gli automobilisti in transito sul tratto di strada coinvolto nel sinistro che hanno chiamato l'ambulanza e si sono fermati a prestare soccorso. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha trasportato la vittima in codice rosso all'ospedale Grassi di Ostia.

Disagi alla circolazione per l'intero arco della mattinata: il tunnel infatti è stato chiuso in entrambi in sensi di marcia, per agevolare le operazioni di soccorso e per permettere agli agenti della polizia locale di svolgere i rilievi del caso. I veicoli incidentati sono stati poi rimossi dalla carreggiata. Dopo qualche ora il traffico è stato riaperto in entrambe le direzioni, terminato l'intervento di bonifica del manto stradale. Oltre al furgone e alle auto danneggiate, la carreggiata è stata invasa dalla merce trasportata sul camioncino.