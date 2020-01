in foto: Incidente tra bus e autocisterna in via di Casalotti

Incidente tra un bus della linea 146 di Atac e un'autocisterna a Roma in via di Casalotti nel corso della mattinata di oggi, lunedì 27 gennaio. Il traffico è bloccato su via di Casalotti. Stando a quanto si apprende, le linee bus 025 e 146 non potendo raggiungere il capolinea di Largo Mombasiglio effettuano percorso circolare, deviando su via di santa Seconda, via della Cellulosa, via Boccea per poi riprendere il solito percorso in direzione dei capolinea Formichi e Gemelli. La fotografia è stata pubblicata su un gruppo Facebook del quartiere.

Informa Roma Mobilità su Twitter: "Per un incidente in via di Casalotti, la linea 146 non sta raggiungendo il capolinea "Mombasiglio" e da via di casalotti devia su via di Santa Seconda, via della Cellulosa, via Boccea poi regolare percorso".