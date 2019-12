in foto: Immagine di repertorio

Grave incidente oggi sull'autostrada A1 Milano – Napoli, tra Ferentino e Anagni in direzione Roma. Per cause ancora da accertare, cinque autovetture sono rimaste coinvolte in un sinistro al chilometro 604: quattro persone sono rimaste feriste nello schianto, le loro condizioni non sono ancora note. Secondo quanto emerso, lo schianto sarebbe avvenuto sull'A1 Milano – Napoli tra Ferentino e Anagni: l'incidente ha inevitabilmente causato gravi ripercussioni sulla circolazione stradale, con undici chilometri di coda in direzione di Roma. Sul posto, la Polizia Stradale ed il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia per verificare la dinamica dell'incidente e capire eventuali responsabilità del caso.

Incidente sull'A1, 4 feriti e 11 chilometri di coda

Agli utenti che da Napoli sono diretti a Roma si consiglia di uscire a Ferentino, percorrere la SS6 Via Casilina per poi rientrare in autostrada A1 ad Anagni. Sono queste le indicazioni per evitare il traffico che inevitabilmente si è creato in seguito all'incidente avvenuto oggi sull'autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto tra Ferentino e Anagni in direzione Roma. Sul posto sono intervenuti sanitari, meccanici, e le pattuglie della polizia stradale: un dispiegamento di forze che inevitabilmente ha causato ripercussioni sulla viabilità stradale che ha causato disagi agli automobilisti oggi in transito verso Roma. Da quanto si apprende, come già detto in precedenza, sarebbero quattro le persone ferite nel maxi incidente: nessuna di loro sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.