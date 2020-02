in foto: Immagine di repertorio

Un incidente è avvenuto poco fa sulla via Pontina, poco prima dello svincolo di Pratica di Mare. Secondo le prime informazioni sarebbero tre i veicoli coinvolti nel sinistro. Come sempre accade nel caso di incidenti su questa strada, il traffico è andato in tilt, gli automobilisti sono in coda da Castel Romano. Sul posto, oltre ai soccorsi del 118, gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi del caso. Attualmente non sono ancora note le cause dell'incidente, né se vi siano persone ferite a causa dello schianto. Sembra che il sinistro sia avvenuto in direzione Roma. Numerose le persone che hanno assistito allo schianto e dato l'allarme per quanto avvenuto.

Ancora disagi per i pendolari, treni sospesi e rallentati

Ennesima mattinata di passione per i pendolari, che sono rimasti imbottigliati sin dalle prime ore del mattino in ingorghi causati da rallentamenti e incidenti stradali, fortunatamente non gravi. Alle prime luci dell'alba, un incendio è divampato nella stazione di Nettuno, causando sospensioni, ritardi e rallentamenti dei treni. Stessa cosa sulla linea tra Cesano e Anguillara, interrotta a causa di alcuni guasti tecnici. Per questo motivo diverse persone hanno deciso di prendere la macchina e recarsi nella capitale con la propria vettura invece di prendere treni.