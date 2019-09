in foto: Traffico sul Raccordo

Traffico paralizzato sul Grande Raccordo di Roma per un incidente tra le uscite Bufalotta e Salaria in carreggiata esterna. Circolazione completamente bloccata tra le due uscite. Sempre in carreggiata esterna e sempre per incidente traffico intenso tra le uscite Eur e Appia.

Traffico intenso anche al centro

In città traffico bloccato su via Cilicia, direzione San Giovanni, e sulla Tangenziale Est all'altezza della stazione Tiburtina in direzione di San Giovanni.

Questa la situazione del traffico sul Raccordo secondo le rilevazioni di Google Maps alle 20:30: