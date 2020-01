in foto: Immagine di repertorio

Incidente stradale sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Il sinistro è avvenuto stamattina, mercoledì 22 gennaio. Secondo le prime informazioni apprese, a scontrarsi un pick-up e un camion, per motivi non noti e ancora in corso d'accertamento. A darne notizia Astral in una nota, che ha informato gli utenti dell'incidente e raccomanda agli automobilisti che si trovano in transito sul tratto interessato di prestare attenzione. I due mezzi si sono urtati all'altezza della barriera autostradale della diramazione Roma Nord in direzione Grande Raccordo Anulare. Inevitabili i disagi alla circolazione, con traffico e code. Sul posto la polizia stradale, che sta svolgendo gli accertamenti necessari al caso. Al momento non è ancora chiaro se ci siano feriti.