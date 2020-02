in foto: Il tratto di via Pontina dove è avvenuto l’incidente (Google Maps)

Ancora un morto sulle strade di Roma. Un uomo è deceduto nella tarda serata di ieri – sabato 22 febbraio – in un grave incidente avvenuto su via Pontina in zona Laurentino. Qui erano circa le 21.30 quando, all'altezza di viale Carlo Levi, l'automobilista ha perso il controllo della sua vettura finendo per schiantarsi fuori strada. Quando il personale sanitario del 118 è giunto sul posto a bordo di un'ambulanza, purtroppo non ha potuto potuto fare altro che constatarne il decesso.

La dinamica dell'incidente mortale su via Pontina a Roma

Nell'impatto, violentissimo, l'uomo ha perso la vita. Da quanto si apprende nel sinistro non sarebbero rimaste coinvolte altre vetture: al volante della sua Smart l'uomo si è ribaltato più volte finendo per precipitare da via Pontina su via Carlo Levi.

Sul posto la Polizia Locale e il 118

Il trentanovenne, di cui non si conoscono le generalità, ha perso il controllo dell'auto per cause ancora da stabilire, ma a essere fatale potrebbe essere stata l'alta velocità. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Gruppo Marconi di Polizia Locale, che hanno chiuso la strada ed eseguito i rilievi del caso per stabilire la dinamica dell'incidente avvenuto all'estrema periferia sud della capitale.