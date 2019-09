in foto: L’incidente stradale in via Cassia (Foto di Sei della Cassia se…)

Due incidenti stradali a distanza di poche ore su via Cassia a Roma nel pomeriggio di oggi, domenica pomeriggio 8 settembre. Il primo sinistro nel quale è rimasta gravemente ferita una donna, è avvenuto all'altezza di via di Grottarossa, intorno alle ore 15, quando alla guida di un'auto, una Mini blu e bianca, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, invadendo la corsia opposta separata da una doppia linea continua, ha terminato la sua corsa contro un cassonetto della spazzatura posto al lato destro della carreggiata per poi ribaltarsi. La scena è avvenuta davanti agli occhi degli automobilisti di passaggio, che, preoccupati per le condizioni di salute della donna alla guida del veicolo, hanno dato l'allarme, chiedendo l'intervento di un'ambulanza.

Sul posto ricevuta la telefonata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118 e i vigili del fuoco. La vittima è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Pietro. Presenti per i rilievi necessari gli agenti della polizia locale Gruppo XV, che hanno lavorato per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, con code lungo via Cassia in prossimità del tratto interessato dal sinistro. Terminate le operazioni di soccorso e liberata la carreggiata dal veicolo incidentato, la circolazione nel corso del pomeriggio è tornata progressivamente alla normalità.

Un altro incidente su via Cassia

Nel corso del pomeriggio, dopo le ore 17.30, un secondo incidente tra Cassia Antica e Cassia Nuova. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro, ma un automobilista in transito lungo il tratto di strada interessato dal sinistro ha detto a Fanpage di aver visto alcuni pedoni riversi sull'asfalto, in attesa dell'arrivo dei soccorsi e un campanello di persone, scese dalle proprie auto per prestare i primi soccorsi.