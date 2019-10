Un ragazzo di diciassette anni sta lottando tra la vita e la morte, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale in via dei Due Ponti a Roma. Il sinistro risale al tardo pomeriggio di ieri, lunedì 28 ottobre, intorno alle ore 18.30. Secondo le informazioni apprese la sua microcar si è scontrata frontalmente con un'auto che proveniva dal senso opposto di marcia. L'impatto è stato molto violento. Il giovane è stato sbalzato dall'abitacolo ed è finito sull'asfalto, dopo un volo di diversi metri.

Diciassettenne soccorso in codice rosso

A dare l'allarme i passanti che hanno assistito alla scena e che, preoccupati per le condizioni di salute delle persone coinvolte nell'incidente, hanno richiesto l'intervento di un'ambulanza, fermandosi a prestare i primi soccorsi alle vittime. Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118 . Le condizioni del diciassettenne sono parse fin da subito critiche. I soccorritori lo hanno rianimato per poi trasportarlo con urgenza all'ospedale Gemelli.

Ricoverato con prognosi riservata

Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del XV Gruppo Cassia. Arrivato al pronto soccorso, è stato affidato alle cure dei medici che lo hanno ricoverato con prognosi riservata. Anche il conducente dell'auto è stato soccorso, ma in codice verde. I poliziotti indagano sul caso per ricostruire la dinamica del sinistro ed accertare eventuali responsabilità da parte delle due persone alla guida. Inevitabili i disagi alla circolazione, con traffico e code all'altezza di via Flaminia Nuova.