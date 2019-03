in foto: Immagine di repertorio (Fonte la Presse)

Grave incidente stradale in via della Bufalotta, nel quartiere Montesacro di Roma, dove una donna è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada e le sue condizioni sono critiche. È accaduto poco prima delle 14 di oggi, lunedì 18 marzo, all'altezza del civico 779, all'incrocio con via Pietro Mignosi e via Carlo Bernari. A darne notizia il gruppo Sulpl Roma, il sindacato della polizia municipale. Secondo le informazioni apprese, la vittima è una 46enne di nazionalità romena, che è stata urtata da una macchina in transito, una Smart. Ancora in corso d'accertamento la dinamica dell'accaduto. Paura in strada tra passanti e residenti che hanno assistito alla scena e che, preoccupati per le condizioni di salute della donna, hanno chiamato l'ambulanza. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che l'ha soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale San'Andrea. Arrivata in pronto soccorso, è stata ricoverata con prognosi riservata. Presenti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale III Nomentano che hanno svolto i rilievi necessari al caso. L'auto che ha investito la donna è stata sequestrata nell'attesa di accertamenti di eventuali responsabilità da parte del conducente.

Attraversamenti pedonali rialzati a Roma

"Roma ha necessità che i soggetti deboli si riapproprino degli spazi urbani per decenni lasciati fagocitare dai veicoli a motore. Abbiamo bisogno di una cura shock per le nostre strade – ha detto il sindacato il sindacato della polizia municipale, commentando l'accaduto – Non basta riasfaltare le strade e riproporre la stessa segnaletica che c'è stata per tanti anni, ma occorre sostituire, per cominciare ad esempio, tutti gli attraversamenti pedonali con quelli rialzati. Il pedone non deve salire e scendere dai marciapiedi facilitando così anche la mobilità di disabili e passeggini. Sono i veicoli a motore che devono continuamente salire e scendere rallentando così la marcia e aumentando la sicurezza di tutti".