Non ce l'ha fatta la donna di 49 anni investita da un'auto in zona Fonte Laurentina a Roma. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 16.45 di lunedì 11 marzo scorso in via Bruno De Finetti. La dinamica dell'accaduto è stata ricostruita dagli agenti del gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale, intervenuti per svolgere i rilievi del caso. Secondo le ricostruzioni, la donna sarebbe stata investita da un'auto mentre stava attraversando la strada. Alla guida dell'auto c'era un uomo di 40 anni che a seguito dell'accaduto si è fermato a prestare soccorso. Presente il personale sanitario che ha soccorso la donna e l'ha trasportata con l'ambulanza in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio di Roma. A causa delle gravi ferite e traumi riportati, i medici hanno deciso di trasferire la paziente all'ospedale San Camillo. Una volta arrivata nel nosocomio, è deceduta ieri, nonostante le cure dei medici.

Incidente stradale a Fonte Laurentina

