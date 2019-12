in foto: Immagine di repertorio

Grave incidente stradale nella Galleria Giovanni XXIII a seguito del quale uno scooter Kymco ha preso fuoco. L'incendio è divampato dopo uno scontro tra due veicoli che hanno perso aderenza al manto stradale uno dopo l'altro, a catena, per la presenza una sostanza oleosa sulla carreggiata che ha reso difficoltoso il transito degli pneumatici. Il sinistro è avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 16 dicembre, in direzione Stadio Olimpico. Tutti gli accessi della galleria sono stati chiusi.

Incidente e incendio in Galleria Giovanni XXIII

Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 9 quando la macchia di olio presente sull'asfalto ha fatto perdere il controllo ai veicoli che si sono scontrati tra loro e contro le pareti del tunnel. A seguito del sinistro lo scooter ha preso fuoco. A dare l'allarme automobilisti e passeggeri rimasti coinvolti, che hanno chiesto l'intervento dei soccorritori e dei vigili del fuoco. Diverse le chiamate arrivate al Numero unico per le Emergenze. Sul posto, ricevuta la segnalazione, sono intervenuti i pompieri e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. I vigili del fuoco hanno lavorato per domare le fiamme divampate all'interno della galleria e in breve tempo le hanno estinte.

Chiusa Galleria Giovanni XXIII

La Galleria Giovanni XXIII è stata chiusa durante le operazioni per agevolare l'intervento di vigili del fuoco, ambulanze e e polizia locale. Fortunatamente da quanto si apprende non c'è stato nessun ferito e le persone sono state visitate sul posto. Presenti i vigili urbani, che hanno svolto i rilievi scientifici e che indagano per risalire alla dinamica del sinistro.