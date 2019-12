Una ragazza di vent'anni è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto alle 6 di questa mattina nel sottovia Ignazio Guidi, in direzione di Castro Pretorio. Per cause ancora da accertare, la giovane ha perso il controllo della Fiat 500 che stava guidando ed è finita fuori strada, ribaltandosi all'interno della galleria. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi, che hanno portato la ventenne in ambulanza al Policlinico Umberto I, dove è arrivata con codice rosso. Subito affidata alle cure dei sanitari, la sua prognosi rimane ancora riservata. Non si sa se sia in pericolo di vita o meno. Secondo le prime informazioni, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti nell'incidente. Sul posto per i rilievi scientifici, gli agenti del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale: saranno loro a dover accertare l'esatta dinamica dell'incidente in cui è rimasta coinvolta la giovane.

Roma, incidente nel sottovia Ignazio Guidi: polizia stradale sul posto

Per alcune ore il sottovia Ignazio Guidi è rimasto chiuso per permettere alla Polizia Locale di effettuare i rilievi del caso e rimuovere la vettura incidentata dalla carreggiata. Da quanto emerso, la giovane sarebbe stata sola al momento dello schianto e non ci sarebbero né vetture né altre persone coinvolte nel sinistro. Non è chiaro come sia finita fuori strada: se per un malore, una distrazione o altri motivi. Attualmente la ventenne è ricoverata al Policlinico Umberto I, e non sono note le sue condizioni di salute, che rimarrebbero serie. La chiusura temporanea della galleria ha causato numerosi disagi e rallentamenti per gli altri automobilisti, che hanno dovuto percorrere strade alternative.