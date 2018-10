in foto: Foto Facebook

Traffico bloccato, nelle prime ore di questa mattina, sul tratto urbano dell'autostrada A24 in direzione centro e sul Grande Raccordo Anulare a causa di un incidente mortale avvenuto all'altezza del chilometro 31. Sono tanti i commenti pubblicati dagli utenti sui gruppi Facebook e, stando a quanto si apprende, l'incidente ha riguardato un'automobile e una motocicletta. Nello scontro avrebbe perso la vita un uomo di 50 anni, che era in sella alla sua due ruote. Probabilmente si tratta di un tamponamento da parte della motocicletta alla vettura. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, che però non hanno potuto fare nulla per salvare la vita del centauro. Stando a quanto riportano i cittadini sui social network, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle 6 e 30 di mattina.

Traffico bloccato in mattinata

Viabilità in tilt sia sulla A24 in direzione centro che sul Grande raccordo anulare, ma intorno alle 10 la situazione è tornata quasi alla normalità. Traffico pesante si registra per il momento solo sulla Tangenziale est da Portonaccio allo svincolo della A24 in direzione di San Giovanni.