in foto: Via Menghini – Google Maps

Incidente mortale in via Mario Menghini, quartiere Appio-Latino a pochi passi dal largo dei Colli Albani. Intorno alle 8 di questa mattina, giovedì 21 novembre, una donna di 42 anni è stata travolta e uccisa da un autocarro. Stando a quanto si apprende, sarebbe morta sul colpo. Sul posto sono intervenute due squadre di vigili del fuoco del comando di Roma, i poliziotti del reparto Volanti e del commissariato Esquilino e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Al momento la strada è chiusa al traffico.

Alla guida dell'autocarro un 43enne italiano

Alla guida dell'autocarro c'era un uomo di 43 anni italiano, rimasto praticamente illeso. È stato accompagnato al Policlinico Umberto I di Roma soltanto per effettuare i test anti droga e anti alcol. Gli agenti della polizia locale stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente. Non è chiaro se la donna stesse attraversando sulle strisce pedonali.

Secondo una prima ricostruzione l'autocarro proveniva da via Appia, avrebbe svoltato all'incrocio in via Menghini e là avrebbe investito la donna. Inutile, come detto, l'intervento dei sanitari del 118, che hanno potuto soltanto constatare il decesso della signora.

Atac su Twitter informa che la linea 87 è deviata: direzione Colli Albani da via Latina, prosegue per la stessa, via Carlo Cipolla, via Appia. Direzione Giulio Cesare, da via Appia Nuova, via Don Orione, via Etruria (causa incidente in via Appia Nuova altezza via Menghini).