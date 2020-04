in foto: Il luogo dell’incidente

Un incidente mortale è avvenuto nella mattinata di oggi – giovedì 16 aprile – nella capitale. Erano circa le 10.00 quando un'anziana signora è stata travolta e uccisa all'altezza del civico 24 di piazzale delle Medaglie d'Oro nel quartiere Trionfale, a Roma Nord. Secondo quanto ricostruito la signora si trovava di fianco ad una macchina posteggiata, quando è stata investita da una Mercedes in transito sulla piazza. Alla guida un uomo di 43 anni che si è immediatamente fermato a prestare soccorso. Purtroppo però, all'arrivo del personale sanitario del 118 sul luogo dell'investimento, per la donna non c'era ormai più nulla da fare e non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso. Sul posto anche gli agenti del XIV Gruppo Monte Mario della Polizia Locale che hanno eseguito i rilievi del caso per stabilire la dinamica dell'investimento mortale, mentre è al vaglio la posizione del conducente della vettura in stato di choc.

Secondo Marco Visconti – consigliere municipale di Fratelli d'Italia, la 76enne investita si trovava in fila alle Poste, quando è stata investita. "Tutta la mia solidarietà e la mia vicinanza alla famiglia della signora uccisa da un'auto questa mattina a Piazza delle Medaglie D'Oro alla Balduina mentre si trovava in coda fuori l'ufficio postale. – ha scritto l'esponente politico locale su Facebook – Avevo provato a denunciare già troppe volte la totale assenza di regole e controlli sulle file fuori da supermercati, dalle banche e dagli uffici postali, che spessissimo, perché siano mantenute le distanze disposte dalle misure di contenimento del contagio da Coronavirus, invadono le carreggiate, senza che nessuno abbia saputo prevederne i gravi pericoli che oggi hanno determinato una tragedia annunciata".