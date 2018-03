in foto: incidente stradale – foto d’archivio

Incidente stradale a Roma. Un anziano è stato travolto da un'automobile in via Anagnina, periferia della Capitale. All'incrocio con via Seminara l'uomo, un 81enne, è stato investito da una Lancia Y guidata da una donna di 67 anni. Soccorso e trasportato d'urgenza in ambulanza al pronto soccorso del Policlinico di Roma Tor Vergata, l'anziano è morto poco dopo il suo arrivo. Sul posto, per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente, sono intervenuti gli agenti della polizia locale del VII Gruppo Tuscolano.

Incidente a Velletri, scontro tra due automobili

Grave incidente anche a Velletri, Castelli Romani, dove una Smart si è scontrata con una MiniCooper. Lo scontro è avvenuto sulla via Appia al chilometro 34.500. A bordo della prima automobile una donna di 50 anni, a bordo della seconda un ragazzo di 24 anni. La 50enne è stata soccorsa e trasportata d'urgenza con l'eliambulanza al policlinico Umberto I. Ferito anche il conducente della Mini Cooper, ma in maniera meno grave. E' stato trasportato all'ospedale di Velletri. Sul posto per i rilievi sono arrivati gli agenti della polizia stradale.