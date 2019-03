in foto: Incidente nella notte in viale Quattro Venti a Roma

Incidente notturno tra viale dei Quattro Venti e via Regnoli, quartiere Monteverde a Roma. Un'automobile si è ribaltata e quattro persone sono rimaste ferite, ma non gravemente. Non è il primo incidente che si verifica sul viale che collega Villa Pamphili alla Gianicolense. Per questo il consigliere del Municipio Roma XII Lorenzo Marinone, Partito democratico, ha chiesto di installare un semaforo sul viale, attivo 24 ore su 24. "Stanotte un altro incidente notturno tra viale dei Quattroventi e via Regnoli. È ora di intervenire. Chiediamo il funzionamento del semaforo a tre colori 24 ore su 24. Anche stanotte l’ennesima macchina si è ribaltata in Viale dei QuattroVenti, per fortuna solo feriti lievi! Lo stiamo denunciando da mesi, questo incrocio così è davvero troppo pericoloso. Da qualche settimana abbiamo presentato al Comandante della Polizia Locale una raccolta firme per la messa in sicurezza dell'incrocio QuattroVenti / Regnoli / Bolognesi", le parole del consigliere.

In mattinata traffico in tilt sul Raccordo per un incidente

Sempre a Roma in mattinata traffico congestionato sulla carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare, dalla Prenestina all'Appia, a causa del tamponamento tra due automobili. Così comunicava in una nota Astral Infomobilità. Il traffico è lentamente tornato scorrevole nel corso della tarda mattinata.