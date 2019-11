in foto: La Smart coinvolta nell’incidente

Ancora un incidente a causa della pioggia a Roma dove una Smart è uscita fuori strada finendo per capovolgersi in via Monte Cervialto. Il sinistro è avvenuto nella serata di oggi all'altezza del civico 197: secondo una prima ricostruzione sembra che il giovane alla guida abbia perso il controllo della propria vettura, una Smart di colore rosso, finendo sul marciapiede. Forse a causa dell'alta velocità o del manto stradale reso scivoloso dall'acqua, la vettura di è ribaltata terminando la propria corsa su un fianco. Immediatamente si sono attivati i soccorsi giunti sul luogo dell'incidente con un'ambulanza: per fortuna il ragazzo alla guida, un giovane, non avrebbe riportato ferite gravi.

A Manziana ragazzina 14enne muore in un incidente

È stato così medicato sul posto prima di essere trasportato in ospedale per i controlli del caso. Sul posto sono accorsi anche gli agenti di polizia locale per i rilievi del caso in attesa dei mezzi utili alla rimozione della vettura che ha bloccato la circolazione per diversi minuti. Nella giornata si sono registrati diversi incidente stradali molti dei quali causati proprio dalla pioggia: a Manziana, alle porte di Roma una vettura ha perso il controllo ed è finita fuori strada schiantandosi contro un albero. Nel violento impatto è morta una ragazzina di soli 14 anni, mentre la donna alla guida ha riportato solo lievi ferite.