in foto: Immagine di repertorio (La Presse)

Incidente mortale in via dell'Acqua Vergine, tra via Collatina e via Prenestina a Roma: le vittime sono un ragazzo di 30 anni e una donna di 31 anni. Stando a quanto si apprende, il motorino, un Piaggio, guidato dal giovane, si è scontrato frontalmente con una Mercedes. L'uomo è morto praticamente sul colpo, mentre la passeggera dell'automobile, la ragazza, è stata soccorsa e trasportata d'urgenza al pronto soccorso del policlinico di Tor Vergata. Arrivata già in condizioni disperate, è poi morta in ospedale.

Il conducente della Mercedes sottoposto agli esami tossicologici

Il conducente della vettura, un 34enne, è rimasto praticamente illeso, ma è stato accompagnato in ospedale per gli esami tossicologici. Il fatto è avvenuto intorno alle 17 di ieri, domenica 13 ottobre. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale del gruppo Torri, che si sono occupati dei rilievi del caso.

Grave incidente ad Anzio, coinvolto un altro motociclista

Ieri ad Anzio, litorale sud di Roma, un motociclista di 42 anni è rimasto coinvolto in un grave incidente avvenuto lungo la via Ardeatina. Stando a quanto ricostruito, la Honda su cui viaggiava si è scontrata con una Renault Clio in viale delle Nereidi. Claudio Bucci, questo il nome del motociclista, è rimasto gravemente ferito e tuttora si trova ricoverato in Rianimazione all'ospedale San Camillo di Roma. La sorella ha lanciato un appello a chiunque abbia visto l'incidente e possa fornire dettagli utili alle indagini.