in foto: Foto di repertorio

Incidente stradale al Villaggio Olimpico a Roma, dove una donna ha investito il figlio e l'amico, entrambi quattordicenni. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 30 ottobre, poco dopo le ore 18. Secondo le informazioni apprese il veicolo si trovava in via degli Olimpionici all'altezza del civico 61, quando la donna ha urtato con l'auto i due ragazzi durante una manovra in retromarcia. Una svista o una scarsa visibilità le hanno impedito di accertare che nella parte posteriore del veicolo non fosse presente nessuno e che ci fosse spazio di manovra disponibile per fare una retromarcia in sicurezza.

Donna investe il figlio e un amico

Un grande spavento per la conducente, che dopo essersi accorta di quanto accaduto, ha dato l'allarme, chiedendo l'intervento di un'ambulanza. Sul posto, ricevuta la telefonata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha soccorso i due giovani e li ha trasportati in ospedale. Uno dei due quattordicenni è arrivato al Gemelli in codice rosso in via precauzionale per dinamica dell'incidente e per la giovane età.

I due ragazzi investiti al Villaggio Olimpico non sono gravi

L'altro ha ricevuto un codice giallo ed è stato portato al Bambin Gesù. I due ragazzi, arrivati al pronto soccorso sono stati affidati alle cure dei medici che li hanno sottoposti alle cure necessarie. Le loro condizioni di salute non sono gravi. Presenti per gli accertamenti di rito gli agenti della polizia locale di Roma Capitale Gruppo Parioli, che hanno svolto i rilievi.