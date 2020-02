in foto: Foto dalla pagina Facebook Reporter Montesacro

Brutto incidente poco fa in viale Jonio, all'altezza del benzinaio di via Monte Rocchetta, nel quartiere di Montesacro. A quanto si apprende un'automedica si sarebbe ribaltata: sono ancora ignote le cause dell'incidente, né è noto se vi siano altre vetture coinvolte nel sinistro. Sul posto sono giunti in pochissimo tempo i soccorritori del 118 con due ambulanze, e il personale dei Vigili del Fuoco. Non è ancora chiaro se vi siano feriti e le loro condizioni. Sarà la polizia stradale, dopo aver effettuato i rilievi del caso, a stabilire cosa sia accaduto esattamente e come sia stato possibile che il conducente dell'automedica abbia perso il controllo del mezzo. Secondo quanto denunciato da alcuni residenti però, non sarebbe la prima volta che in quell'incrocio si verificano incidenti. In quel particolare tratto, infatti, non è presente il semaforo, gli automobilisti viaggiano a gran velocità e per le macchine è difficile immettersi nella carreggiata.

A settembre in viale Jonio un anziano investito da un'autocisterna

Solo qualche mese fa, sempre in viale Jonio, un'autocisterna ha travolto e ucciso un anziano che stava attraversando la strada. Il tragico incidente è avvenuto il 30 settembre: la vittima era un uomo di 89 anni deceduto praticamente sul colpo a causa della violenza dell'impatto. Il corpo, infatti, è rimasto intrappolato sotto le ruote anteriori del mezzo. A dare l'allarme, automobilisti e passanti: nonostante la tempestività dei soccorsi però, per l'anziano non c'era più nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate, i traumi non gli hanno lasciato scampo.