Grave incidente in mattinata a Primavalle, quartiere a nord ovest di Roma. Stando a quanto si apprende, un uomo di 75 anni è stato investito intorno alle 9 da un furgoncino. L'incidente è avvenuto via Gabriele Paleotti, all'incrocio con via Torrevecchia. L'anziano è stato subito soccorso dagli operatori sanitari del 118 ed è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso. Le sue condizioni sono gravi e non è escluso che sia ancora in pericolo di vita. La sua prognosi, al momento, rimane riservata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale del Gruppo Montemario. Il furgone era guidato da un ragazzo di 20 anni che, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe fermato a prestare i primi soccorsi all'anziano ferito. Gli agenti dovranno accertare eventuali sue responsabilità e accertare se l'anziano stesse attraversando sulle strisce pedonali quando è stato investito. Il ragazzo è stato sottoposto all'alcol test e al test antidroga. Per ora non si conosce l'esito di tali analisi.